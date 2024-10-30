Olay, 25 Ekim 2024 sabah saat 07.30’da Elbistan Orhangazi Mahallesi Ağaçlı Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, R.Ç. isimli vatandaş, daha önce aralarında husumet bulunan A.Ö. tarafından silahla yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı; ancak sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Olayın hemen ardından harekete geçen emniyet güçleri, kısa sürede saldırgan A.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yanında bir tabanca bulunduğu kaydedilirken, hakkında başlatılan adli sürecin sürdüğü ifade edildi.

Kahramanmaraş Valiliği, olayın tüm detaylarının kamuoyuyla paylaşıldığını ve adaletin sağlanması adına sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.