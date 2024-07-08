Kaza, Elbistan-Darende karayolunda, Büyükyapalak Mahallesi çıkışında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, N.A. yönetimindeki 46 BS 766 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerinde sürücü anne ile kızı yaralandı.

Kazanın ardından durum 112 Acil İmdat Hattı'na bildirildi ve bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, annenin sağlık durumu ciddiyetini korurken, kızının hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi