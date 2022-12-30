Elbistan’da Huzurevinde kalan asırlık çınarların yeni yıla mutlu bir şekilde girmeleri için ilçedeki Sayit A Teras Kafe tarafından kahvaltı ikramında bulunuldu.

Nuri Taphasanoğlu Huzurevinde kalan ve durumu dışarıya çıkmaya müsait olan 32 kişi, huzur evi müdürü Remzi Şahin nezaretinde kahvaltı edecekleri mekana götürüldü.

Türlü ikramlarda bulunan yaşlılar, Kaynarca Gölü manzarasıyla yeni yıl öncesi moral ve motivasyon depoladı.

İşletmenin daveti üzerine huzur evi sakinlerine farklı bir gün yaşatmak istediklerini belirten Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Müdürü Remzi Şahin, işletmeye teşekkür etti.

Şahin yaptığı değerlendirmede: “Asırlık çınarlarımızla birlikte Elbistan Nuri Tabhasanoğlu Huzurevi Müdürlüğümüz bünyesinde kalmakta olan büyüklerimizle beraber Sayit A Teras Kafe'de Sıddık Bey kardeşimizin davetine icabet ettik. Ve bir farkındalık olsun düşüncesiyle kardeşlerimizle, büyüklerimizle beraber kahvaltı programında bir araya geldik. Huzurevimizde rutin yaşam alanı içerisinde her gün kahvaltılarını, devletimizin imkanları çerçevesinde bünyesinde yapmakta olan büyüklerimize böyle bir Pınarbaşı'nda kahvaltı programı ikram ettiği için Sıddık Bey kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu farkındalığın yaşlılarımıza, büyüklerimize moral, motivasyon olduğunu düşünüyoruz. 2022 yılının sonunda, 2023 yılına girerken böyle bir mutluluk vesilesi olması düşüncesiyle büyüklerimizle bir araya geldik. İşletmemize ve personellerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.