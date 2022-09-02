Elbistan’da genel asayiş düzeninin korunması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için şok uygulamalar yapıldı.

İlçenin çeşitli noktaları ile Pınarbaşı Mesire Alanı civarında yapılan uygulamalarda sürücü, şahıs ve araçlarda arama yapıldı. GBT sorgulaması yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Düğün merasimlerinde silah sıkılmasının önlenmesi için, çok sayıda sivil polis ile takip edilip, silah sıkan kişilerin kayıtları alınıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde yapılan şok uygulamalar ile huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışma yürütülüyor. Bu tür uygulamaların sıklıkla yapılacağı bilgisine ulaşılırken, ilçe genelinde düğün merasimlerinde silah sıkma olayının önüne geçebilmek için de sivil polis takibi uygulaması başlatıldı.

Her düğünün ayrı ekiplerce takip edileceği öğrenilirken, polislerin silah sıkanları kayda alıp yasal işlem yapacağı bildirildi.