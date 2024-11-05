Elbistan ve Afşin’deki arazilerde sürüyle gezen yaban domuzları, çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi. Mısır başta olmak üzere şeker pancarı ve buğday tarlalarında yaban domuzlarının yol açtığı zararla karşılaşan çiftçiler, hem emeklerinin boşa gitmesine hem de maddi kayıplarına üzülüyor. Topraktaki tohumları, burunları ile kazarak çıkaran yaban domuzları, geride ise hiçbir şey bırakmıyor. Çiftçilerin de; domuz istilasına uğrayan tarlalarında yeniden ekim yapmaktan başka çaresi kalmıyor.

Hızlı üreyen bir tür olan yaban domuzlarının sayısı her geçen yıl artarken mısırların hasadından sonra ortaya çıkan bu hayvanlar, iri cüsseleri ile görenleri hem korkutuyor hem de şaşırtıyor.

‘Nereye baksak orada bir sürü var’ diyen çiftçiler, ekinlerini kurtarmak için yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmasını istediler.