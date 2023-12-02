

Elbistan’ın medarı iftiharı Arif Bilgin Hoca, yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde Elbistan'ın depremden sonra yeniden imarı için seçilecek olan belediye başkanının çok önemli olduğunu düşünüyor.

Arif Bilgin hoca, işinin ehli, inşaat mühendisi birinin belediye başkanı olması gerektiğini vurguluyor. Aday adayları arasında, bu işi yapabilecek uygun kişinin inşaat mühendisi Abdullah Yener olduğunu belirten bir Köşe yazısı kaleme aldı. İşte Arif Bilgin hocanın yazdığı köşe yazısı.

ELBİSTAN’A EN ÇOK BU DÖNEMDE İŞİNİN EHLİ OLAN BİRİ ŞARTTIR

Depremlerle harap olmuş, on binlerce evi, işyeri yıkılmış, caddeleri sokakları adeta kaybolmuş, çarşısı pazarı darmadağın olmuş Elbistan’ın imar edilmesi, eskisinden çok daha güzel, sağlam, eksik ve yanlışları giderilmiş olarak ayağa kaldırılması gerekmektedir. Bu devletimizin Elbistan’a en büyük borçlarından biridir.

Şehrimizi ayağa kaldırmayı ise ancak işin ehli olduğunu, geçmişinde yaptığı çalışmalarıyla, başarılı ve büyük işleriyle ve yaşadığı yerlere olan kayda değer katkılarıyla kanıtlamış insanlar başarabilir.

Merhum Hamza Akbaş dönemini hatırlayanlar bilirler ki Elbistan’da belediyeciliğin miladı onun dönemi ile başlar. Ondan önceki Elbistan ile sonraki Elbistan arasında; başlatılan, bitirilen ve devam ettirilen işlere bakıldığında bile dağlar kadar fark olduğu görülür. Üstelik bunları iktidarın desteğini tamı tamına arkasına alarak da yapmadı.

Neden Akbaş öncekilere ve sonrakilere bakarak öne çıktı? Çünkü işinin ehli idi, inşaat mühendisi idi, duruma vakıftı, nereye nelerin ve nasıl yapılması gerektiğini biliyordu...

Nisa suresi, 58. ayet mealen şöyledir: “ Allah, size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size böylece ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu, Allah işiten, görendir.”

Bu emre, yerel seçimlerde, oy veren vatandaşlardan önce siyasi partiler dikkat etmelidir; Birçok yerde olduğu gibi Elbistan’da da kazanma ihtimali çok yüksek olduğu için AK Parti daha çok dikkat etmelidir; zira çok sayıdaki adaylardan sadece bir tanesini parti yönetimleri belirleyecek ve seçilmesi için vatandaşın oylarına talip olacaklardır. İşte o kişi muhakkak aday adayları içinde en çok liyakatli olan, üstleneceği görevi bir emanet bilip gece gündüz çalışarak vatandaşlara “Helal olsun” dedirtecek biri olmalıdır. Bugüne kadar genellikle işin ehlini aramaktan ziyade daha çok oy alma ihtimali olan, arkası güçlü olan ve yönetimle iyi ilişkiler kuracak olan adaylar vatandaşın karşısına çıkartıldı. Bu yüzden de ahali hiçbir dönemde yeteri kadar memnun olmadı...

Belediye başkanı şehreminîdir. Şehrin emin insanı, güvenilir insanı; şehrin her işinin emanet edildiği insan. Elbistan’a böyle biri gerek; deprem sonrası yerle bir olan, çok sayıda göç veren Elbistan’a ille böyle biri gerek...

Allah hayırlısını versin.

