Elbistan’ da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu 2 araçtaki şahıslara 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenlik ve asayişe yönelik uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Düğün ve nişan gibi törenlerde silah sıkılmasının önüne geçmek için de şok uygulamalar yapan jandarma ekipleri, bu çerçevede Elbistan'a bağlı İğde Mahallesi'ndeki merasim öncesinde önlem aldı.

İğde yolu üzerinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, durdurdukları 2 araçtaki şahıslarda 2 ruhsatsız tabanca ve bir de kurusıkı tabanca ile silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Silahlara el konuldu. 3 şahis hakkında da ilgili kanun çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bu yöndeki çalışma ve uygulamalarının aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.