Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan ilçesinde sahte deterjan ve zeytinyağı operasyonu gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Elbistan’a bağlı Güneşli Mahallesi’nde yapılan adli arama sonucu M.Ö. (51) isimli şahsa ait işyerinde sahte ürünler ele geçirildi. Yapılan aramalarda, toplamda 5 ton toz deterjan ve 540 litre sahte zeytinyağı bulundu. İncelemelerde, ele geçirilen ürünlerin sahte olduğu belirlenirken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada “Halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir,” ifadelerine yer verildi.