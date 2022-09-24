Yolda muhtarlarla beraber inceleme yapan AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, büyükşehir belediyesine hizmetinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti belediyelerinin şehirleri yaşanabilir hale getirdiğine dikkat çeken Tıraş: “Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz hiç durmadan çalışmalarına devam ediyor. Burası 7 mahallemizin kullandığı grup yolumuzdur. Kırsaldaki vatandaşlarımız Elbistan Devlet Hastanesi’ne ulaşmak için artık 15 yerine 8 kilometre yol kat edecekler. Yolun yapımıyla beraber mesafe kısalırken ulaşım da hızlandı. Emeklerinden dolayı büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Şu an şehrimizin birçok noktasında büyükşehir belediyemizin, ilçe belediyemizin ve devlet kurumlarının çalışmalarını görebilirsiniz. Hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yolun yapılmasıyla beraber ulaşımda yaşanan sorunların ortadan kaldırıldığını belirten muhtarlar da emeği geçen herkese teşekkür etti.