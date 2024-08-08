Edinilen bilgilere göre, trafik polisleri, alkollü bir sürücünün trafikte tehlike yarattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, sürücünün kullandığı hafif ticari aracı Hamza Akbaş Caddesi'nde tespit ederek dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, durmak yerine yayaların üzerine aracını sürerek kaçmaya başladı. Kaçış sırasında, İnönü Caddesi'nde bisikletiyle seyreden bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yaralanarak yere yığılırken, sürücü yoluna devam etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan aracı yaklaşık 1 kilometre uzakta durdurarak sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde sürücünün 286 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye toplamda 60 bin liraya yakın idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürücülere alkollü araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekerek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu