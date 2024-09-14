Elmalı Mahallesi kırsalında çıkan yangın, dağlık arazide başlayarak rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangının, mahalledeki kayısı bahçelerine yaklaşmasıyla birlikte mahalle halkı ve ekipler seferber oldu. Tankerlerle bölgeye ulaşılarak alevlere müdahale edilirken, akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, rüzgârın etkisiyle tekrar büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaştı. Elmalı Mahallesi sakinleri, alevlerin evlere ulaşmasını engellemek için büyük bir çaba sarf ederken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı.

Yangında yüzlerce dönüm arazi zarar gördü ve küle döndü.Yetkililer, yangının neden çıktığına dair soruşturma başlattı.