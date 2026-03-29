Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda, emekli öğretmen Gül Yıldırım’ın ölümüyle ilgili davada karar verildi. Mahkeme, sanık K. Y. yi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 17 Mart tarihinde Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşuların evden gelen tartışma seslerini fark ederek durumu polise bildirmesi üzerine ekipler adrese sevk edildi.

İhbar üzerine eve giren polis ekipleri, 65 yaşındaki Gül Yıldırım’ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı kadının darp edildiği tespit edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldırım kurtarılamadı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul’da avukatlık yaptığı öğrenilen ve olaydan kısa süre önce Elbistan’a geldiği belirlenen oğlu K. Y. gözaltına alındı.

Yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından mahkeme, sanığın annesini darp ederek ölümüne neden olduğuna hükmederek müebbet hapis cezası verdi. Olayla ilgili hukuki süreç sonuçlanırken, karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.