Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların ikamet adresleri ve bulunabilecekleri noktaları titizlikle inceleyerek tek tek kontrol etti.

Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 2’si hırsızlık suçundan olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden, hırsızlık suçundan aranan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıslar Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Diğer 3 şüpheli ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, ilçede suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.