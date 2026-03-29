Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı verileri, Türkiye’de evliliklerin azaldığını, boşanmaların ise arttığını ortaya koydu. Evlenen çift sayısı düşerken, boşanma oranlarında artış yaşandı.

İlk evlenme yaşının yükseldiği görülürken, özellikle kadınların eğitim ve iş hayatındaki rolünün artması bu durumu etkileyen önemli faktörler arasında gösteriliyor. Aynı zamanda eşler arasındaki yaş farkı azalıyor ve akran evlilikleri yaygınlaşıyor.

Aile yapısında da dikkat çekici bir değişim söz konusu. Geleneksel geniş aile modeli yerini daha küçük ve bireysel yaşam biçimlerine bırakırken, tek kişilik haneler ve düşük çocuk sayısı öne çıkıyor.

Boşanmaların önemli bir kısmı evliliğin ilk yıllarında gerçekleşirken, dava süreçlerinin uzadığı da dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bu tablo, doğurganlık hızını düşürerek nüfus artışını yavaşlatıyor. Türkiye’nin hem yaşlanan bir nüfusa sahip olduğu hem de aile yapısının dönüşüm geçirdiği vurgulanıyor.