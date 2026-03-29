Kahramanmaraş–Kayseri yolu üzerinde kurulan ikinci el otomobil pazarı, yağmurlu havaya rağmen hareketliliğini sürdürdü. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden araç başında pazarlık yaptı.

Pazarda dikkat çeken en önemli detay ise piyasa hakkındaki farklı görüşler oldu. Bazı vatandaşlar araç piyasasının durgun olduğunu ve alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü ifade ederken, bazıları ise fiyatların geçmişe göre daha ulaşılabilir seviyelere indiğini belirterek piyasayı “uygun” buldu.

Satıcılar ise özellikle ekonomik şartlar ve krediye erişimde yaşanan zorlukların piyasayı doğrudan etkilediğini dile getirdi. Buna rağmen ikinci el araçlara olan ilginin tamamen kaybolmadığını vurgulayan esnaf, hareketliliğin devam ettiğini söyledi.

Yağışa rağmen süren yoğunluk, ikinci el otomobil pazarının bölgedeki önemini bir kez daha ortaya koydu.