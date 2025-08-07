Çevredekiler Fark Etti, Ekipler Hemen Sevk Edildi

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, serinlemek amacıyla suya girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sudan Çıkarıldığında Hayatını Kaybetmişti

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu, suya giren şahıs bilinci kapalı şekilde sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Hastaneye Kaldırıldı, Soruşturma Başlatıldı

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Boğulma Vakaları İçin Uyarı

Yetkililer, yaz sıcaklarının etkili olduğu bugünlerde vatandaşları gözetimsiz sularda yüzmemeleri ve tedbirsiz davranmamaları konusunda bir kez daha uyardı. Boğulma vakalarının büyük bir kısmının güvenlik önlemlerinin ihmal edilmesinden kaynaklandığı vurgulandı.