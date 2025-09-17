Kaza, Elbistan-Göksun karayolu Ekinözü kavşağında gece saatlerinde yaşandı. E.G. yönetimindeki 46 U 2055 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M. T. nin kullandığı 46 EU 085 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan sürücü M. T, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Maraş Elbi̇stan Kaza (4)M. T. nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

