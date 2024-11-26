Operasyon kapsamında: Kasten Yaralama ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma suçlarından toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. Ö isimli şahıs, Kasten Yaralama suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs, Kasten Yaralama, Basit Yaralama ve Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından toplam 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş isimli şahıs, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs, yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yapılan işlemler sonrası şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.