Edinilen bilgiye göre, Y.B. ile S.B. (64) arasında içme suyunun kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, aile üyelerinin de katılımıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.B., aracından aldığı av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı. Saçmalar, A.Ε.Β. (55), Α.Β. (77), S.B. (64), H.B. (51) ve N.B. (59) gibi kişilere isabet etti.

Yaralılar, özel araçlar ve 112 Acil Servis ambulanslarıyla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altında olan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi ve Y.B. ile birlikte bir kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.