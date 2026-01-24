Kar yağışının etkili olduğu saatlerde bir polis aracının tamamen karla kaplandığı görüldü. Görevli polis memuru, dondurucu soğuğa aldırış etmeden aracı temizleyerek görevine devam etti. Bu anlar, zorlu kış şartlarında görev yapan ekiplerin mücadelesini gözler önüne serdi.

İlçede kaydedilen başka görüntüler ise vatandaşların tepkisine yol açtı. Yoğun kar yağışı altında ilerlemekte güçlük çeken sepetli bir aracın üzerinde üç çocuğun yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaygan zeminde ve açık alanda çocukların bu şekilde taşınması, çevredeki vatandaşlarda endişe yarattı.

Güvenlik açısından risk oluşturduğu belirtilen görüntülerin ardından, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması gerektiği hatırlatılırken, özellikle çocukların can güvenliğini tehlikeye atabilecek davranışlardan kaçınılmasının önemine dikkat çekildi.