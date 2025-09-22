Kaza, Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 46 VM 271 plakalı otomobil ile 46 AIV 350 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Mehmet Bakır (18) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç sürücü, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.