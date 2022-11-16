Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneşli Mahallesi üzerinde bulunan işyerinden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbes bırakılırken, A.E tutuklanarak cezaevine konuldu.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneşli Mahallesi üzerinde bulunan işyerinden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbes bırakılırken, A.E tutuklanarak cezaevine konuldu.
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