Elbistan’ın Karaelbistan Mahallesi’nde, seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi yönünde ilerleyen aracın ön kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor bölümünden yükselen alevleri fark eden sürücü, otomobili hemen yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sayesinde yangın aracın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın esnasında dumandan etkilenen sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.