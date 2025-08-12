Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Elbistan’ın kırsal mahallelerinden Kayageçit ve Uncular’da gerçekleştirilen kilit parke kaplama çalışmaları tamamlandı.

Mahallelerdeki taziye, düğün gibi toplu organizasyonların sıkça yapıldığı sosyal alanlara ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen projede, Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri toplam 6 bin metrekarelik kilit parke imalatı gerçekleştirdi.

Sosyal alanlara ulaşım sağlayan yollarda ve yapının çevresinde yapılan parke çalışmaları, hem ulaşılabilirliği artırırken hem de bölgenin estetik görünümüne önemli katkı sağladı.

Kilit parke imalatlarıyla sosyal alanların daha konforlu ve kullanışlı hale gelmesi, mahalle sakinlerinden büyük memnuniyet gördü.

Kayageçit Mahalle Muhtarı Oğuz Sönmez ve Uncular Mahalle Muhtarı Fatih Binbuğa, yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve ekiplerine teşekkür etti.

Muhtarlar, yapılan hizmetlerin mahallelerin yaşam kalitesini artırdığını vurguladı.