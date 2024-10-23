Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sağlanan yaklaşık 12 Milyar TL’lik kaynakla şehre daha dayanıklı ve modern şebeke hatları kazandırmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan’da da altyapı yatırımlarına devam ediyor. Yaklaşık 375 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında ilçeye; 5 adet içmesuyu deposu, 5 adet terfi istasyonu ve 165 kilometrelik içmesuyu şebeke ve iletim hattı kazandırılacak. Proje tamamlandığında, bölgenin içmesuyu altyapısının önemli ölçüde güçlendirilmesi ve su kaynaklarının daha verimli bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor. Depolar ve şebeke hatlarıyla birlikte, modern su yönetim sistemlerinin kurulması da planlanıyor.

Su Yönetiminde Yeni Nesil Teknoloji

Projede sadece fiziksel altyapı yatırımları değil, aynı zamanda teknolojik altyapı da dikkate alınıyor. Suyun verimli yönetimini sağlamak amacıyla geliştirilen modern izleme ve kontrol sistemleri, bölgedeki su altyapısının uzaktan yönetilmesini mümkün kılacak. Bu sistem sayesinde şebeke hatlarında yaşanabilecek olası arızalar anında tespit edilerek, hızlı müdahale edilecek ve kesintisiz hizmet sunulacak.

Elbistan’ımıza Hayırlı Olsun

Projenin Elbistan için önemine değinen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 375 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projenin aynı zamanda su arzı güvenliğini de sağlayacağını belirtti. Başkan Görgel, “Depremlerden sonra şehirlerimizin yeniden yapılanması ve dayanıklılığının artırılması adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 6 Şubat’ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan, bu süreçte öncelikli bölgelerimizden biri oldu. 375 Milyon TL’lik yatırımla ilçemize yeni içmesuyu hatları ve depoları kazandırıyoruz. İçmesuyu depoları, terfi istasyonları ve modern izleme sistemleriyle Elbistan halkına güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz su hizmeti sunacağız. Bu yatırımlar, geleceğe dönük bir vizyonun parçası olarak şehrimizin su altyapısını güçlendirmek adına büyük önem taşıyor. Elbistan’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.