Boynueğri, 6 Şubat depremlerinde bölgede vatandaşların yardım meleği olarak adını duyurmuş ve bölge halkının sevgisini kazanmıştı. Bu sevgi ve ilgi, Boynueğri'nin aday adaylığı sürecinde de kendini gösterdi. Boynueğri'nin aday adaylığı süreci, bölge halkının büyük ilgisiyle karşılandı.



Özellikle deprem felaketinde gösterdiği yardımseverlik ve insan odaklı yaklaşımı, halkın Boynueğri'ye olan güvenini artırdı.

Aday adaylığı sürecinde de bölge halkının desteğini arkasına alan Boynueğri, Elbistan'ın sorunlarına çözüm odaklı projelerle yaklaşmayı hedefliyor.

Boynueğri'nin adaylığı, bölge halkı tarafından olumlu karşılanırken, diğer siyasi partilerden de destek ve takdir gördü.



Boynueğri'nin iş dünyasındaki deneyimi ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği önem, onu Elbistan'ın geleceği için uygun bir aday olarak gösteriyor.

Elbistan halkı, Boynueğri'nin adaylığını umut ve heyecanla karşılarken, aday adayının seçilmesi durumunda bölgenin kalkınması ve gelişmesi için büyük bir potansiyel gördüklerini ifade ediyor. Boynueğri'nin adaylığı, bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına olumlu katkılar sağlayacağına inanan halk, seçim sürecini heyecanla bekliyor.

Boynueğri'nin aday adaylığı süreci, Elbistan ilçesinde büyük bir heyecan ve umutla karşılanırken, bölge halkı adaylar arasında en güçlü isim olarak gördükleri Boynueğri'nin seçilmesi durumunda Elbistan'ın daha yaşanabilir bir şehir haline geleceğine inanıyor.

Kendisine gösterilen teveccüh nedeniyle bölge halkına teşekkür eden Boynueğri, seçilmesi durumunda bu güvenlerini boşa çıkarmayacağını söyledi.