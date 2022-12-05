İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Ali Yüce, sırasıyla Konya Yunak Hakimliği, Sivas Gürün Hakimliği, Ortaca Hakimliği, Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Antalya Hakimliği ve son olarak ta Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı olarak görev yapıyordu.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Ali Yüce, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 01.12.2022 tarihli 1872 sayılı kararnamesi ile Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak atandı.