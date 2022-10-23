Sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı Nevşehir bölgesinden Esad Sadık Demirtaş'ın yönetirken, yardımcılıklarını Nevşehir bölgesinden Ali Rıza Kuzucu ile Burak Turunç yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Nevşehir bölgesinden Burak İnce oldu.

İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Elbistanspor, girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının başında konuk ekip Dersimspor, Doğancan Memicil'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra ataklarını sıkılaştıran Elbistanspor aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Elbistanspor, evinde aldığı mağlubiyetle 3 puanda kalırken, Dersimspor ise puanını 8 yaptı.