Kentte düğün ve organizasyon düzenlemek isteyen çiftlere benzersiz bir deneyim sunan Elegans Düğün Salonu, zarif mimarisi ve geniş kapasitesiyle dikkat çekiyor. Konuklarına unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyen bu özel mekan, farklı düğün konseptlerine uyarlanabilen esnek yapısıyla da çiftlerin tercihi oluyor.

Elegans Düğün Salonu'nun sahibi Orhan Akkoyun, kendi ailesinin düğününü de bu göz kamaştıran mekanda düzenledi. Kahramanmaraş protokolü, şehrin önde gelen isimleri ve seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşen düğün, Elegans Düğün Salonu'nun prestijini bir kez daha gözler önüne serdi.

Orhan Akkoyun, Elegans Düğün Salonu'nun açılışıyla birlikte Kahramanmaraş'a yeni bir vizyon kazandırdıklarını belirterek, "Amacımız, misafirlerimize unutulmaz anlar yaşatacak, hayallerindeki organizasyonu gerçekleştirebilecekleri bir mekan sunmak. Kendi ailemizin düğününü de burada gerçekleştirerek bu eşsiz deneyimi bizzat yaşamak istedik" dedi.

Kahramanmaraş'ta lüks ve konforun buluştuğu bu özel salon, yeni evlenecek çiftlere hayatlarının en güzel anlarını unutulmaz kılma fırsatı sunuyor.