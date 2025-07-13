Hız İddiası Kazayı Getirdi

Edinilen bilgilere göre, aşırı hızlı olduğu öne sürülen bir aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu önde seyir halinde bulunan iki araca çarptığı belirtildi. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki elektrik direğini ve ağacı devirdikten sonra takla atarak hurdaya döndü.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İlk belirlemelere göre kazada iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik Bir Süre Kontrollü Sağlandı

Kaza sonrası Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu’nda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik tekrar normale döndü.