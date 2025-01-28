1 Şubat'tan itibaren elektrik faturalarında "maliyet esaslı tarife" dönemine geçilecek. Yeni sisteme göre az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek. Elektrik faturalarında yeni uygulama 1 Şubat itibarıyla hayata geçecek. Yüksek elektrik tüketenler şubat ayından itibaren daha fazla ödeyecek. Böylece 417 kilowattsaat sınırını aşanların faturaları da artacak.

Yeni düzenlemeyle ayda 417 kilowattsaatten fazla tüketimi bulunan vatandaşlar, elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden satın alacak.

Yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.

Abonelerin yıl genelindeki toplam tüketimin ortalaması etkili olacak. Altında kalanların faturalarında ise bir değişiklik olmayacak.

Böylece faturaların yüzde 97'sinde bir değişiklik olmayacağı hesaplandı. Düzenlemeyle 50 milyar TL'lik Hazine desteği de kaldırılmış olacak.