Programa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda Elif Ana’nın hayatı, inanç dünyasındaki yeri ve topluma kazandırdığı değerler anlatıldı. Etkinlikte halk ozanları tarafından türküler seslendirildi, semah gösterileri yapıldı ve dualar okundu. Katılımcılar, insan sevgisi, hoşgörü, paylaşma ve adalet gibi evrensel değerleriyle tanınan Elif Ana’nın manevi mirasının toplumda yaşatılmaya devam ettiğine vurgu yaptı.

Programda yapılan konuşmalarda, Elif Ana’nın bu topraklarda sevgi, hoşgörü ve insanlık kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olduğu belirtilerek, onun öğrettiği değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekildi.