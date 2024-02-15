Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temasları kapsamında Kahire'ye gelen Emine Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Gazze'ye yönelik yardımları genişletme ve insani krizi çözme noktasında yapılabilecekler değerlendirildi

Görüşmede özellikle İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinden etkilenen yetim çocuklara yönelik atılması planlanan adımlar ele alındı.

Emine Erdoğan, görüşmede, Gazze'de öksüz ve yetim kalan çocukların, ülkede kalıcı ateşkes tesis edilip, normalleşme süreci sağlanana kadar, geçici süreliğine misafir edilmesi noktasında hazır olduklarını vurguladı.

Emine Erdoğan, Gazze için tüm ülkelerin güçlerini birleştirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Entissar Amer de ziyaretin Mısır halkını çok sevindirdiği dile getirerek, 2023 yılı Kasım ayında Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi dolayısıyla tebriklerini iletti. Ayrıca Gazze'ye yönelik insani yardımlar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Emine Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Entissar Amer'e de Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Nevine el Kabbaj eşlik etti.

Emine Erdoğan'dan Mısır Kızılayı'na ziyaret

Görüşmenin ardından Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanının eşi Entissar Amer ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk anından itibaren Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda gönüllü yardım faaliyetleri yürüten Mısır Kızılayı ve Hayat Karima - Onurlu Yaşam Vakfı'na ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan, Gazze için tüm ülkelerin güçlerini birleştirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Entissar Amer de ziyaretin Mısır halkını çok sevindirdiği dile getirerek, 2023 yılı Kasım ayında Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi dolayısıyla tebriklerini iletti. Ayrıca Gazze'ye yönelik insani yardımlar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Emine Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Entissar Amer'e de Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Nevine el Kabbaj eşlik etti.

Emine Erdoğan'dan Mısır Kızılayı'na ziyaret

Görüşmenin ardından Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanının eşi Entissar Amer ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk anından itibaren Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda gönüllü yardım faaliyetleri yürüten Mısır Kızılayı ve Hayat Karima - Onurlu Yaşam Vakfı'na ziyarette bulundu.