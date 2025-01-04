Yeni sistemle birlikte, taşınmaz ilanları artık yalnızca yetki doğrulaması tamamlandıktan sonra yayımlanabilecek. Mevcut ilanlar ise süreleri dolduğunda, doğrulama işlemi yapılmadan yeniden yayımlanamayacak.

EİDS kapsamında, ilan platformlarında taşınmaz pazarlayan kişilerin kimlik bilgileri ve pazarlama yetkileri otomatik olarak kontrol edilecek. Bu uygulama sayesinde, sahte ilanların ve dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, bu düzenleme ile emlak sektöründe şeffaflık ve güvenilirliği artırmayı, aynı zamanda tüketicilerin mağduriyetlerini önlemeyi amaçlıyor. Emlak sektöründe önemli bir adım olarak değerlendirilen EİDS, hem satıcılar hem de alıcılar için daha güvenli bir ticaret ortamı sunmayı vaat ediyor.

Emlak ilanlarında güvence arayanlar için yeni bir dönemin kapılarını aralayan bu sistem, sektörde sahteciliği önleme adına önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.