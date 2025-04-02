Gerçekleştirilen cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, İl Emniyet Müdürü Nurattin Gökduman, Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, Şanlıurfa Eyyübiye Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ve emniyet mensupları, mesai arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Mehmet Baran’ın özgeçmişi okunarak, meslek hayatındaki başarıları ve hizmetleri anıldı. Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu veda töreninde, Baran’ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Emniyet teşkilatında uzun yıllar görev yapan Mehmet Baran’ın çalışkanlığı ve görevine olan bağlılığıyla tanındığı belirtilirken, meslektaşları onu "örnek bir polis" olarak nitelendirdi. Törenin ardından Pazarcık Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Baran’ın naaşı, Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

