İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 12-19 Aralık'ta 2 milyon 764 bin 210 aracın denetlendiğini, 449 bin 734 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 110 bin 333, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 52, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 306 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 olmak üzere diğer işlemlerle 449 bin 734 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığının "Trafikte Sıfır Can Kaybı" vizyonu doğrultusunda yılbaşından bu yana trafikte 113 milyon 427 bin 929 denetim yapıldı.



