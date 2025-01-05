İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 30 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihleri arasında, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince alkol etkisinde araç kullanımının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgileri paylaştı.

Bu dönemde 217 bin 465 denetim gerçekleştirildiğini, alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Lütfen hem kendi can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için alkollü araç kullanmayınız." uyarısında bulundu