Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 245 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 928, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 751, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 618 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 46 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 451 bin 675 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya hız ihlali denetimleri ile ilgili olarak 2024 yılında toplam 5 milyon 48 bin 464 adet işlem yapıldığını açıkladı.