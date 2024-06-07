Söz konusu araştırmada Türkiye’nin bulunduğu sıra görenleri şaşırttı. İşte en sadakatsiz 10 ülke…

Yapılan bir araştırma dünyadaki en sadakatsiz ülkeleri belirledi.

Smith Investigation Services, World Population Review ve The Tech Report isimli online portalların ortak çalışmasında partnerlerini ya da eşlerini en çok aldatan ülkeler sıralandı.

En sadakatsiz ülkeler listelendi

En sadakatsiz ilk 10 ülkenin sıralandığı araştırmada ABD, birincilik koltuğunu kimseye kaptırmazken onu sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık ve Tayland izledi.

Ankete katılan ABD'lilerin yüzde 71'i en az bir kez partnerlerini aldattıklarını itiraf ederken, Almanya'da ise bu oran yüzde 68, Birleşik Krallık'ta yüzde 66 ve Tayland'da yüzde 61 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye onuncu sırada

Sıralamada Brezilya ve Fransa yüzde 57 aldatma oranıyla 5'inci sırayı paylaşırken altıncı sıradaki Rusya'da bu oran yüzde 53 olarak tespit edildi.

Yedinci sıradaki Japonya'da eşini aldatanların oranı yüzde 49 olarak kayıtlara geçerken Japonya'yı yüzde 46 ile Romanya ve yüzde 44 ile Avustralya takip etti.

Sıralamanın onuncu sırasında ise Türkiye ve Kanada yer aldı. Her iki ülke de yüzde 27'lik aldatma oranıyla 10'uncu sırayı paylaştı.

Neden aldatılıyor sorusu da cevap buldu

Ankete katılanlar, partnerlerini ya da eşlerini neden aldattıkları konusunda bilgi de paylaştı.

Dünya genelinde eşini aldatan erkeklerin yüzde 44'ü daha eğlenceli bir deneyim yaşamak için aldattığını söylerken kadınların yüzde 40'ı da daha çok arzulanmak istedikleri için ilişkiye girdiklerini söyledi.