Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Fortune dergisinin iş dünyasında en güçlü 100 kişiyi sıraladığı listesinde ilk sırada yer aldı.

Fortune dergisi, "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesini yayımladı. Listede 40 sektörden, yaşları 30'lardan 90'lara kadar değişen liderler bulunuyor.

Listenin ilk sırasına, Tesla'nın CEO'su Elon Musk yerleşti. Musk'ın "geniş vizyonu ve mühendislik sezgisi"nin onu birçok sektörde tanınan bir lider haline getirdiği bildirildi.

Musk'ın şirketleri SpaceX ve Neuralink'in başarılarına işaret edilen listede, Musk'ın siyasete de giderek daha fazla zaman ayırdığına ve Donald Trump'ın en görünür destekçilerinden biri haline geldiğine dikkat çekildi.

Listenin ikinci sırasında yer alan Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın, şirketini, yapay zeka patlamasındaki en önemli oyunculardan biri haline getirdiği vurgulandı.

Hamdi Ulukaya da listede yer aldı

Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya da listede 83'üncü sırada yer aldı.

Ulukaya'nın Türkiye'den 1994'te ABD'ye göç ettiği, 2005'te de aldığı krediyle New York'un kuzeyinde bir yoğurt fabrikası satın aldığı aktarıldı.

Listede Ulukaya'nın iş dünyasının en etkili hayırseverlerinden biri olduğuna işaret edilerek şirketinin mültecileri işe alma konusunda öncü olduğu vurgulandı.