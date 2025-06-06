İşte kavurma yaparken en sık yapılan hatalar ve doğru yöntemler:

1. HATA: Soğuk Eti Doğrudan Tavaya Atmak

Doğrusu: Eti buzdolabından çıkardıktan sonra en az 30 dakika oda sıcaklığında bekletin. Soğuk et tavaya girdiğinde ısıyı düşürerek suyunu salar ve sertleşir.

2. HATA: Yanlış Yağ Seçimi

Doğrusu: Kavurmanın lezzeti için kuyruk yağı ya da iç yağı en ideal seçimdir. Bu yağları tercih etmiyorsanız, sade tereyağı kullanabilirsiniz. Zeytinyağı ise yüksek ısıya uygun olmadığı için önerilmez.

3. HATA: Eti Sürekli Karıştırmak

Doğrusu: Etin mühürlenmesi için yüksek ateşte, karıştırmadan birkaç dakika pişirin. Dışı güzelce renk aldıktan sonra karıştırmaya başlayın. Bu sayede et suyunu salmaz ve lezzetli kalır.

4. HATA: Tuzu Başta Eklemek

Doğrusu: Tuzu pişirme işlemi bittikten sonra, en son aşamada ekleyin. Başta tuz kullanmak, etin suyunu bırakmasına ve sertleşmesine neden olur. Baharatları da son 5 dakikada eklemek en doğrusudur.

5. HATA: Eti Dinlendirmeden Servis Etmek

Doğrusu: Kavurma piştikten sonra tavanın kapağını kapatarak 5–10 dakika dinlendirin. Bu sayede etin içindeki sular dağılır ve yumuşak bir kıvam elde edilir.

Kavurma Yapmanın Püf Noktaları (Özetle):