Standart belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra üstlendiği sorumlulukla eğitim yatırımlarında dikkat çeken çalışmalara imza atan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ilçedeki öğrenci ve gençlere birbirinden anlamlı hizmetleri ulaştırmaya devam ediyor. Çocukların kişisel gelişimlerinde yeni ufuklar açan yaz kurslarını bu yıl da devam ettiren Onikişubat Belediyesi, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyor.

7 yaş ve üzeri bin 100 öğrencinin katıldığı kurslarda, bağlama, gitar, resim ile İngilizce gibi sanatsal ve kişisel gelişim branşlarında eğitim veriliyor. Böylelikle öğrenciler yaz tatilini bağlama, gitar, resim ile İngilizce kurslarıyla dolu dolu geçiriyor. Kurslardan en renkli anlar ise Onikişubat TV YouTube kanalından belirli aralıklarla paylaşılırken, öğrenciler değerlendirmelerde bulundu.

“İyi ki gelmişim, iyi ki bu kursa yazılmışım”

Yaz kurslarına katılarak bağlama öğrenen bir öğrenci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederek, ‘iyi ki yaz kurslarına katıldım’ dedim. Minik öğrenci, “Bağlama öğrenmek için Onikişubat Belediyemizin kursuna geldim. Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü yaz tatilinde evde boş boş oturmak yerine geliyorum burada hocalarımla, arkadaşlarımla bağlama çalışıyorum. Benim için de çok güzel bir aktivite oluyor. Çok teşekkür ederim. İyi ki gelmişim, iyi ki bu kursa yazılmışım. Bağlama çaldığımda çok güzel hissediyorum. Salih hocamın çaldıklarını ben de dinliyorum. İnşallah ben de onun gibi olurum diyorum. Bağlama haricinde hem İngilizce hem gitar hem de resim kursları var. Tüm arkadaşlarımı buraya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“İngilizce, resim ve gitar kursuna gidiyorum”

Gitar dersi alan bir diğer öğrenci ise, “Burada hem notaları yazıyoruz hem de gitar çalmayı öğreniyoruz. Gitar çalabilmek için kursa kayıt oldum. Gitar dersi çok hoşuma gidiyorum. Burada bir sürü kurslar var, hepsine vakit buldukça gitmek istiyorum. İngilizce, resim ve gitar kursuna gidiyorum. Müziği seviyorum. Öğrendikçe daha çok mutlu oluyorum. Yüzme kursuna gitmek istiyordum ama gidememiştim, bu kurslar başlayınca ben de buraya geldim” dedi.

Kurslar, yaz tatili ile sınırlı kalmayıp 12 ay boyunca devam edecek ve tamamen ücretsiz olacak.