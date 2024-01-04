Türkiye'nin 2023 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2023'te aylık yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. 2023 yılında en yüksek artış 93,24 ile lokanta ve otellerde yaşandı.

Türkiye'nin aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylece 2023 yılı enflasyonu da netleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 oldu.



Tüketici fiyatlarının aylık yüzde 3,19, yıllık bazda yüzde 65,1’e yükseleceği tahmin ediliyordu. Merkez Bankası, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.

Yıllık bazda en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut olurken, en yüksek artış yüzde 93,24 ile lokanta ve otellerde yaşandı.