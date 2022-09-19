Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, özellikle dar ve orta gelirlinin yükünü alacak şekilde doğal gaz tarife çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Doğal gazda arz güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan Dönmez, "Tedarikçiler sevkiyat planına uyduğu takdirde bir sıkıntı yaşamayacağız inşallah.

Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede büyük sıkıntı olduğuna dikkat çeken Dönmez, "Vatandaşlarına daha az gazın veya enerjinin tüketilmesi için birçok kararlar alıyorlar. Artık yaptırım noktasına gidiyor. Bu sıkıntıyı yaklaşık 1 yıl öncesinden görmüş ve hem elektrik hem de doğal gaz piyasası için tedbirlerimizi o tarihlerde almaya başlamıştık" dedi.