ANKARA (AA) - Türkiye'nin 14 ilinde 22 milyondan fazla kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti sunan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, depremden etkilenen çalışanlarının ve ailelerinin yanında olmaya devam ediyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, çalışanları için tamamı gerekli eşyalarla donatılmış konteyner kentlerde gerçekleştirilen sayısız etkinlik ve eğitimle sosyal yaşamın aksamadan devam etmesi için gereli tüm adımları atıyor.

Söz konusu şirketler, deprem bölgesinde 1104 çalışanı ile sadece enerji altyapısını güçlendirmekle kalmayıp, çalışanlarına ve ailelerine dokunan projeleriyle de afetin etkilerini azaltmak için çalışıyor.



2023'te yaşanan asrın felaketinin ardından, Hatay ve İskenderun'da yer alan Toroslar EDAŞ çalışanları için tamamı gerekli eşyalarla donatılmış ve 847 kişinin konakladığı konteyner kentlerde karne sevinci coşkuyla kutlandı.



Şirket çalışanları ve ailelerine ev sahipliği yapan konteyner kentlerde, 17 Ocak'ta okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber gerçekleştirilen etkinlik ve oyunlarla çalışan çocukları ve velileri stres atarken, mutluluk dolu anlar yaşandı.



Toroslar EDAŞ, çocukların okullarındaki başarı oranını artırmak için Başkent EDAŞ ve Ayedaş’ın da destekleriyle kurduğu etüt merkezinde, çocukların okullarında aldıkları eğitime ek olarak, ilkokul öğrencilerine derslerini pekiştirme fırsatı da sunuyor.

İlkokul öğrencilerinin yanı sıra, üniversite hayalleri gerçek olan gençler de Enerjisa’nın desteğiyle unutulmadı. Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrencilere laptop hediye edilerek başarıları ödüllendirildi. YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen öğrencilere de hediye kitleri takdim edildi.



Toroslar EDAŞ'ın eğitim projeleri yalnızca çocuklarla sınırlı kalmadı. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü bir yer edinmesi amacıyla Kadın Emeğini Destekleme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle bilgilendirme toplantıları ve iş birliği planları hayata geçirildi.



KEDV'in mikrokredi projeleri ve kooperatifleşme destekleri gibi programlar, kadınlara rehberlik ederek onların ekonomik bağımsızlıklarını destekliyor.



Şirket aynı zamanda, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle "İlişki Çatışma Yönetimi ve Destekleyici Ebeveynlik" konulu bir webinar düzenledi. İskenderun ve Hatay'daki konteyner kentlerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 60 kişinin katıldığı etkinlikte, deneyimli eğitmenler önemli bilgiler ve pratik önerilerini katılımcılarla paylaştı.



Kadınlara yönelik düzenlenen farklı el becerisi atölyeleri ve eğitimler sosyal hayata dair becerilerini artırırken, dijital eğitimler kapsamında verilen dijital vatandaşlık, sosyal medya yönetimi ve siber güvenlik eğitimleri de dijitalleşen dünyada kadınların farkındalık kazanmasını sağladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımlarıyla enerji sektöründe fark yaratmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak, sürdürülebilirliği stratejimizin temel taşı olarak görüyor, insan ve teknoloji odaklı projelerimizle Türkiye'nin enerji dönüşümüne liderlik ederken bir yandan da insanımıza dokunan projelerimizle de fark yaratıyoruz. Çalışanlarımızın ve ailelerinin hayatlarına eksiksiz devam edebilmesi için hazırladığımız Hatay ve İskenderun Konteyner Kentlerinde çocuklarımızın eğitimine, kadınlarımızın güçlenmesine ve ailelerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hayata geçirdiğimiz projeler, bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir gurur kaynağıdır. Yürüttüğümüz çalışmalar ile dayanışma ve iş birliğinin gücünü bir kez daha ortaya koyarak onların hayatlarına dokunmaya, daha güçlü bir toplum inşa etme yolunda destek olmaya devam ediyoruz. Enerjisa Dağıtım şirketleri olarak, sürdürülebilir bir gelecek çalışarak güç ve umut olmaya devam edeceğiz."