Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 9 Ağustos 2023 tarihinde Enerya Enerji A.Ş. (ENRYA) halka arzına onay verdi. 14 Ağustos'ta başlayan ve hafta içerisinde sona erecek olan Enerya halka arz detayları gündemde yer alıyor. Enerya halka arz sonuçları, en geç 17 Ağustos günü açıklanması bekleniyor. 3.4 milyar TL'lik ENRYA bist kodlu halka arz, Yıldız Pazar'da işlem görecek. Öte yandan aracı kurumun Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Ahlatcı Holding çatısı altında, Ahlatcı Doğal gaz grubu bünyesinde faaliyet gösteren Enerya Enerji, 2003 yılından bugüne doğal gaz dağıtımında kesintisiz hizmet sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin en yaygın 2’inci özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji A.Ş, 10 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahip olup, 1 milyon 800 binden fazla aboneye hizmet sunmaktadır.

Enerya Enerji şirketinde toplamda 5 ortak bulunuyor. Şirket paylarının yüzde 56’sı Ahmet Ahlatcı’ya, yüzde 17,5’i Ahmet Emin Ahlatcı’ya, yüzde 17,5’i Ateş Ahlatcı’ya yüzde 5’i Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı’ya ve yüzde 5’i Güner Sibel Ahlatcı’ya aittir.

ENERYA ENERJİ NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Enerya Enerji halka arz tarihinin 14-15-16 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Enerya Enerji hissesi 88,76 TL’den halka arz olacak.

ENERYA ENERJİ’NİN BORSA KODU NEDİR?

Enerya Enerji hissesinin sembolü “ENRYA” olacak.

ENERYA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arz 39.000.000 lot vermekte. Sermaye artırımı 25 milyon, ortak satışı 14 milyon olarak belirlendi.

ENERYA ENERJİ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Enerya Enerji halka arz eşit dağıtım olarak belirlendi.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

%75 – 85 Enerji ve Finans sektöründe satın alma, yatırım planlaması,

%5 – 10 Bağlı gaz dağıtım şirketinin yatırım harcamaları,

%10 -15 İşletme Sermayesi.