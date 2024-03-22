Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, geleneksel iftar programı ve genişletilmiş meclis toplantısını düzenleyerek iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Yoğun katılımın sağlandığı etkinlik, iş dünyasının önemli temsilcilerinin bir araya gelmesine vesile oldu.

Programın en dikkat çekici noktalarından biri ise yemek sunumuydu. Enfes Premium'un özenle hazırladığı iftar menüsü, katılımcıları kendine hayran bıraktı. Lezzetli ve zengin menü, katılımcıların beğenisini kazanarak akıllarda unutulmaz bir iz bıraktı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yoğun katılım ile gerçekleştirilen programın ardından Enfes Premium işletme Sahibi Ahmet Nail Polat’a teşekkür etti

Polat ise ekibimizle elimizden gelenin en iyisini yapmak istedik ifadelerini kaydetti.