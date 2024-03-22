Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği geleneksel iftar programı ve genişletilmiş meclis toplantısı, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Gerçekleşen Programın ardından Aksu Habere Özel açıklamalarda bulunan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na başarılı organizasyonları için teşekkür ederek, iş dünyasının birlik ve beraberlik içinde daha güçlü adımlar atacağına olan inancını dile getirdi.