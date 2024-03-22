Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel iftar programı ve genişletilmiş meclis toplantısı düzenlendi.

Kentin iş dünyası ve siyasi camiasının bir araya geldiği iftar programı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Ticaret Borsası Fuaye Alanı'nda düzenlenen program öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen tarafından iftar duası edildi.

KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, burada yaptığı konuşmada, Yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgiler vererek konuşmasının sonunda programa katılan davetlilere teşekkür etti