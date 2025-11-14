Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun başkanlığında düzenlenen toplantı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yoğun ilgi gördü.

Toplantıda; engelli bireylerin toplumsal hayata daha güçlü şekilde katılımı, kamusal alanlarda karşılaştıkları güçlükler, erişilebilirlik sorunları ve bu sorunlara yönelik kalıcı politika önerileri geniş kapsamlı şekilde ele alındı.

Milletvekili Kasapoğlu, yaptığı konuşmada engelli bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesinin devletin en öncelikli konularından biri olduğunu vurguladı.

Kasapoğlu, “Her bir vatandaşımızın hayatına dokunan, onların günlük yaşamını kolaylaştıran adımlar atmak bizim temel sorumluluğumuzdur. Engelli kardeşlerimizin karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak için tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu ayrıca, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının ortak hareket etmesinin önemine değinerek, çözüm süreçlerinin sahadan gelen görüşlerle daha da güçleneceğini belirtti.

Toplantı, bölgedeki engelli vatandaşların taleplerinin dinlenmesi ve çözüm önerilerinin not alınmasıyla devam etti.

TBMM heyeti, istişarelerin ardından kapsamlı bir rapor hazırlayarak çözüm odaklı çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Toplantıda söz alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların belediyenin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek için tüm birimlerimizle koordineli şekilde çalışıyoruz. Bu tür toplantılar, sahadaki ihtiyaçları daha net görmemizi sağlıyor.” dedi.

Başkan Görgel, yerel yönetimler ile kamu kurumlarının birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunların giderilmesi için kararlı bir irade ortaya koyacaklarını ifade etti.

Program boyunca çeşitli kuruluşların temsilcileri söz alarak bölgedeki engelli vatandaşların beklentilerini dile getirdi.

Komisyon üyeleri, toplantı sonunda elde edilen verilerin detaylı şekilde analiz edilerek kapsamlı bir rapor hâline getirileceğini açıkladı.